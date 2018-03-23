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У В'єтнамі в результаті пожежі загинули 13 людей

У В'єтнамі в результаті пожежі загинули 13 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Щонайменше 13 людей загинули в результаті пожежі в багатоповерховому житловому комплексі Carina Plaza у в'єтнамському місті Хошиміні. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання VnExpress.

За словами в.о. директора пожежної служби міста полковника Нгуєна Тханя Хуонга, постраждали ще 14 осіб. Відзначається, що одна жінка розбилася, випавши з вікна 19-го поверху будівлі. На даний момент пожежники гасять спалах, на місці події працюють щонайменше 5 одиниць техніки.

Поліція обходить поверхи і квартири і евакуює мешканців, всього було врятовано більше сотні людей. За попередніми даними, загоряння виникло близько опівночі в підвалі житлового комплексу, там знаходиться автопарковка. За словами очевидців, перед початком пожежі було чути гучний вибух.

Як повідомляв УНН, у столиці Ірландії загорілися кілька поверхів готелю Metro Hotel.

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