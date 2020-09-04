У ВР повідомили, яку суму компенсації за житло у серпні отримали нардепи

Так, у серпні 2020 року народним депутатам України дев’ятого скликання було здійснено загалом виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 091 879 грн.

Повідомляється, що у серпні цього року найбільшу суму компенсації за житло отримав члени фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький - 99 450 грн та Дмитро Припутень - 78 650 грн.

Нагадаємо, у липні цього року найбільшу суму компенсації за житло отримав член депутатської групи "ДОВІРА" Микола Люшняк - 79300 грн, член фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева – 78450 грн та по 59150 грн члени фракції "Слуга народу" Сергій Колебошин і Денис Герман.