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Нардепи у липні отримали понад 3 млн грн компенсації за житло

Нардепи у липні отримали понад 3 млн грн компенсації за житло

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У липні цього року 141 нардепу загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані апарату Верховної Ради України.

Так, у липні 2020 року народним депутатам України дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 026 300 грн.

Повідомляється, що у липні цього року найбільшу суму компенсації за житло отримав член депутатської групи "ДОВІРА" Микола Люшняк - 79300 грн, член фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева – 78450 грн та по 59150 грн члени фракції "Слуга народу" Сергій Колебошин і Денис Герман.

Нагадаємо, за червень цього року 147 народних депутатів загалом отримали компенсацію за житло обсягом понад 3 млн гривень.

Як повідомлялося, Рада направила на доопрацювання законопроект щодо зарплати помічникам нардепів.

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