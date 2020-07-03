Нардепи за червень отримали понад 3 млн грн компенсації за житло
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. За червень цього року 147 народних депутатів загалом отримали компенсацію за житло обсягом понад 3 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані апарату Верховної Ради України.
Так, у червні 2020 року народним депутатам України дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 419 950 грн.
Повідомляється, що за червень цього року найбільшу суму компенсації за житло отримав позафракційний народний депутата Руслан Требушкін – 98 800 грн. Також по 59 800 грн отримали: член фракції "Голос" Наталія Піпа, заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Кісєль та член фракції "Слуга народу" Олександр Гайду.
Нагадаємо, за травень цього року 134 народних депутатів отримали компенсацію за житло обсягом понад 3 млн гривень.