Нардепы за июнь получили более 3 млн грн компенсации за жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. За июнь этого года 147 народных депутатов в общем получили компенсацию за жилье объемом более 3 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.
Так, в июне 2020 года народным депутатам Украины девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3 419 950 грн.
Сообщается, что за июнь этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил внефракционный народный депутат Руслан Требушкин - 98 800 грн. Также по 59 800 грн получили: член фракции "Голос" Наталья Пипа, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Кисель и член фракции "Слуга народа" Александр Гайду.
Напомним, за май этого года 134 народных депутатов получили компенсацию за жилье объемом более 3 млн гривен.