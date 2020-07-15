Рада направила на доопрацювання законопроект щодо зарплати помічникам нардепів

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є удосконалення порядку використання загального фонду, що встановлюється на оплату праці помічників-консультантів народного депутата України, унормування можливості виплати помічникам-консультантам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки (як це передбачено для працівників патронатних служб).

А також передбачається можливість визначення нардепом частини коштів загального фонду, встановленого на оплату праці помічників-консультантів, для грошової компенсації за всі невикористані ними дні щорічної основної відпустки у разі ненадання йому такої відпустки за минулий рік.

Як повідомляв УНН раніше, ВРУ визначила як невідкладний та скоротила на половину строки внесення альтернативних законопроектів до законопроекту №3644 про внесення змін до ЗУ "Про статус народного депутата України".



