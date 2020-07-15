Рада направила на доработку законопроект относительно зарплаты помощникам нардепов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 88597 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106862 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111738 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141595 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113444 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136001 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103022 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102688 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104946 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102225 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Рада направила на доработку законопроект относительно зарплаты помощникам нардепов

Рада направила на доработку законопроект относительно зарплаты помощникам нардепов

Киев  •  УНН

 • 11813 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение законопроект №3644 о внесении изменений в ЗУ "О статусе народного депутата". Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является совершенствование порядка использования общего фонда, устанавливаемого на оплату труда помощников-консультантов народного депутата Украины, нормирования возможности выплаты помощникам-консультантам материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска (как это предусмотрено для работников патронатных служб).

А также предусматривается возможность определения нардепом части средств общего фонда, установленного на оплату труда помощников-консультантов, для денежной компенсации за все неиспользованные ими дни ежегодного основного отпуска в случае непредоставления ему такого отпуска за прошлый год.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ определила как неотложный и сократила наполовину сроки внесения альтернативных законопроектов в законопроект №3644 о внесении изменений в ЗУ "О статусе народного депутата Украины".

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