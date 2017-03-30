У ВР назвали орган влади, що спотворює інвестиційну привабливість України

“Я вже неодноразово говорив про те, що в Україні найбільша загроза - це не війна, а корупційна складова”, - зауважив він.

Б.Розенблат, на прикладі лотерейної сфери, пояснив, чому в Україну не інвестують кошти.

“Те, що сьогодні відбувається у Мінфіні, в тому числі і невидача ліцензій на лотереї з 2012 року, – впливає не тільки на бюджетну сферу, я маю на увазі, на отримання бюджетних коштів в казну держави. Перш за все – це впливає на те, що партнери просто не вірять у те, що в Україні може працювати система, яка дозволяє казати, що ми якась правова європейська прогресивна країна”, - зазначив він.

Б.Розенблат наголосив, що прозорі умови для бізнесу в Україні так і не створено.

“Те, що сьогодні відбувається – свідчення того, що свої власні інтереси вищі, ніж інтереси держави та іноземних інвесторів. Правила гри залишаються незрозумілими і навряд чи вони (інвестори – ред.) будуть розглядати Україну як країну, в яку можна вкладати інвестиції.

Розумієте, люди бажають вкладати кошти, знаючи, що вони їм повернуться. Можна ризикнути, можна десь виграти, а десь програти, але коли ти граєш без правил на цьому ринку – цього жоден порядний інвестор не зрозуміє - ні український, ні іноземний”, - сказав нардеп.

Нагадаємо, що, незважаючи на зауваження Державної регуляторної служби та Мін’юсту, Міністерство фінансів України з 2012 року не виконує Закон “Про лотереї” у частині розробки ліцензійних умов для лотерейних операторів.

На сьогоднішній день вони працюють з простроченими ліцензіями на підставі перехідних положень Закону.

Про зволікання у процесі ліцензування неодноразово наголошували й у Національній раді реформ. Однак, станом на сьогодні, жодних зрушень у питанні ліцензування лотерейного ринку немає.