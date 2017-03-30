У ВР назвали орган влади, що спотворює інвестиційну привабливість України

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Борислав Розенблат заявив про те, що Україна залишається інвестиційно непривабливою для бізнесу через корупцію та бездіяльність Мінфіну, повідомляє УНН.

“Я вже неодноразово говорив про те, що в Україні найбільша загроза - це не війна, а корупційна складова”, - зауважив він.

Б.Розенблат, на прикладі лотерейної сфери, пояснив, чому в Україну не інвестують кошти.

“Те, що сьогодні відбувається у Мінфіні, в тому числі і невидача ліцензій на лотереї з 2012 року, – впливає не тільки на бюджетну сферу, я маю на увазі, на отримання бюджетних коштів в казну держави. Перш за все – це впливає на те, що партнери просто не вірять у те, що в Україні може працювати система, яка дозволяє казати, що ми якась правова європейська прогресивна країна”, - зазначив він.

Б.Розенблат наголосив, що прозорі умови для бізнесу в Україні так і не створено.

“Те, що сьогодні відбувається – свідчення того, що свої власні інтереси вищі, ніж інтереси держави та іноземних інвесторів. Правила гри залишаються незрозумілими і навряд чи вони (інвестори – ред.) будуть розглядати Україну як країну, в яку можна вкладати інвестиції.

Розумієте, люди бажають вкладати кошти, знаючи, що вони їм повернуться. Можна ризикнути, можна десь виграти, а десь програти, але коли ти граєш без правил на цьому ринку – цього жоден порядний інвестор не зрозуміє - ні український, ні іноземний”, - сказав нардеп.

Нагадаємо, що, незважаючи на зауваження Державної регуляторної служби та Мін’юсту, Міністерство фінансів України з 2012 року не виконує Закон “Про лотереї” у частині розробки ліцензійних умов для лотерейних операторів.

На сьогоднішній день вони працюють з простроченими ліцензіями на підставі перехідних положень Закону.

Про зволікання у процесі ліцензування неодноразово наголошували й у Національній раді реформ. Однак, станом на сьогодні, жодних зрушень у питанні ліцензування лотерейного ринку немає.

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