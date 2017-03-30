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В ВР назвали орган власти, искажающий инвестиционную привлекательность Украины

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Борислав Розенблат заявил о том, что Украина остается инвестиционно непривлекательной для бизнеса из-за коррупции и бездействия Минфина, сообщает УНН.

"Я уже неоднократно говорил о том, что в Украине самая большая угроза - это не война, а коррупционная составляющая", - отметил он.

Б.Розенблат на примере лотерейной сферы, объяснил, почему в Украину бизнес не инвестирует деньги.

"То, что сегодня происходит в Минфине, в том числе и не выдача лицензий на лотереи с 2012 года - это влияет не только на бюджетную сферу, я имею в виду, на получение бюджетных средств в казну государства. Прежде всего - это влияет на то, что партнеры просто не верят в то, что в Украине может работать система, которая позволит говорить, что мы какая-то правовая европейская прогрессивная страна", - отметил он.

Б.Розенблат подчеркнул, что прозрачные условия для бизнеса в Украине так и не созданы.

"То, что сегодня происходит - это свидетельство того, что свои собственные какие-то интересы ставятся выше интересов государства и иностранных инвесторов. Правила игры остаются непонятными и вряд ли они (инвесторы - ред) будут рассматривать Украину как страну, в которую можно вкладывать инвестиции.

Понимаете, люди хотят вкладывать средства, зная, что они им вернутся. Можно рискнуть, можно где-то выиграть, а где-то проиграть, но когда ты играешь без правил на этом рынке - этого ни один порядочный инвестор не поймет - ни украинский, ни иностранный ", - сказал нардеп.

Напомним, что, несмотря на замечания Государственной регуляторной службы и Минюста, Министерство финансов Украины с 2012 года не выполняет Закон "О лотереях" в части разработки лицензионных условий для лотерейных операторов.

На сегодняшний день они работают с просроченными лицензиями на основании переходных положений Закона.

О промедлении процесса лицензирования неоднократно заявляли и в Национальном совете реформ. Однако, на сегодняшний день, никаких сдвигов в вопросе лицензирования лотерейного рынка нет.

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