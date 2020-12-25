У ВР можуть знову ініціювати законопроект щодо позбавлення повноважень нардепів за "кнопкодавство" - Разумков

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 58399 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 44688 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 49900 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 59186 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 81928 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 116007 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 200919 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212846 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184165 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174164 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 36469 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 53464 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 87660 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 59852 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 69791 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 58409 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 70671 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 237859 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 265507 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 351120 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 14310 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 14491 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 17412 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 18452 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 88173 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У ВР можуть знову ініціювати законопроект щодо позбавлення повноважень нардепів за "кнопкодавство" - Разумков

Київ • УНН

 • 20571 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Верховній Раді України можуть повторно ініціювати законопроект зі змінами до Конституції України, які передбачатимуть позбавлення повноважень народного депутата за неперсональне голосування. Про це заявив голова Парламенту Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу "Рада" та газеті "Голос України", передає УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

У ВР можуть знову ініціювати законопроект щодо позбавлення повноважень нардепів за "кнопкодавство" - Разумков

За словами Разумкова, закон, який передбачає кримінальну відповідальність за неперсональне голосування, працює не в тому об’ємі, "в якому хотілося б".

Голова Верховної Ради зазначив, що на початку каденції Верховної Ради IX скликання народні депутати запропонували законопроект зі змінами до Конституції, які передбачали позбавлення мандата за "кнопкодавство".

"Я вважаю, що це абсолютно правильно. Але, на жаль, Конституційний Суд висловив позицію, що це не відповідає Конституції. Сподіваюся, ми будемо звертатися до Конституційного Суду з урахуванням тих позицій, які ним були зазначені, щоб це питання було розглянуто", - заявив Дмитро Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комітет Ради відмовився розглядати ймовірне "кнопкодавство" при голосуванні за Шкарлета

"Можливо, ми зможемо встигнути до кінця цієї каденції ухвалити рішення: якщо народний депутат помічений в таких ганебних явищах – може йому не варто бути народним депутатом", - додав голова Парламенту.

Він нагадав, що у зв’язку з можливим фактом неперсонального голосування на одному з нещодавніх пленарних засідань представники фракцій та керівництво парламенту домовилися підготувати законопроект щодо посилення відповідальності за "кнопкодавство", встановити додаткові камери відеонагляду в залі засідань, а також відімкнути від системи "Рада" місця, які не закріплені за жодним народним депутатом, але дозволяють здійснювати голосування.

При цьому він зазначив, що в Парламенті нинішнього скликання траплялося небагато випадків неперсонального голосування.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков повідомляв, що для боротьби з імовірним “кнопкодавством” в Парламенті планують встановити додаткові камери, зменшити можливість для “голосування зі зручних позицій”, а також створити більш жорсткий закон, який би регламентував не персональне голосування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16