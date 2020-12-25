У ВР можуть знову ініціювати законопроект щодо позбавлення повноважень нардепів за "кнопкодавство" - Разумков

За словами Разумкова, закон, який передбачає кримінальну відповідальність за неперсональне голосування, працює не в тому об’ємі, "в якому хотілося б".

Голова Верховної Ради зазначив, що на початку каденції Верховної Ради IX скликання народні депутати запропонували законопроект зі змінами до Конституції, які передбачали позбавлення мандата за "кнопкодавство".

"Я вважаю, що це абсолютно правильно. Але, на жаль, Конституційний Суд висловив позицію, що це не відповідає Конституції. Сподіваюся, ми будемо звертатися до Конституційного Суду з урахуванням тих позицій, які ним були зазначені, щоб це питання було розглянуто", - заявив Дмитро Разумков.

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"Можливо, ми зможемо встигнути до кінця цієї каденції ухвалити рішення: якщо народний депутат помічений в таких ганебних явищах – може йому не варто бути народним депутатом", - додав голова Парламенту.

Він нагадав, що у зв’язку з можливим фактом неперсонального голосування на одному з нещодавніх пленарних засідань представники фракцій та керівництво парламенту домовилися підготувати законопроект щодо посилення відповідальності за "кнопкодавство", встановити додаткові камери відеонагляду в залі засідань, а також відімкнути від системи "Рада" місця, які не закріплені за жодним народним депутатом, але дозволяють здійснювати голосування.

При цьому він зазначив, що в Парламенті нинішнього скликання траплялося небагато випадків неперсонального голосування.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков повідомляв, що для боротьби з імовірним “кнопкодавством” в Парламенті планують встановити додаткові камери, зменшити можливість для “голосування зі зручних позицій”, а також створити більш жорсткий закон, який би регламентував не персональне голосування.