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"Кнопкодавство" в Раді: Разумков розповів про три ініціативи для боротьби

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Для боротьби з імовірним “кнопкодавством” в Парламенті планують встановити додаткові камери, зменшити можливість для “голосування зі зручних позицій”, а також створити більш жорсткий закон, який би регламентував не персональне голосування. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, інформує УНН.

"Кнопкодавство" в Раді: Разумков розповів про три ініціативи для боротьби

“Я збирав нараду з керівниками депутатських фракцій та груп. Вони звернулися з деякими пропозиціями. Це їх ініціатива була — провести засідання. Ми вийшли зі спільною позицією: ми поставимо додаткові камери в залі; ми зменшимо можливість звідки можна буде голосувати з „дуже зручних“ для таких позицій; ми звернулися до профільного комітету, й апарат (Верховної Ради — ред.) долучиться до цього процесу, написати більш жорсткий закон, який би регламентував наслідки неперсонального голосування. З одного боку — кримінальна відповідальність, з іншого — фінансова. Як показує практика, депутати також переживають за свої заробітні платні”, — зазначив Разумков.

Спікер Парламенту наголосив, що у Раді IХ скликання “кнопкодавство” набагато менш розповсюджене, аніж то було в попередніх скликаннях.

“Раніше це була практика, сьогодні — виняток. Але якщо вийняток з’являється, то з ним треба боротися, щоб він не став практикою. Є один варіант, який дозволив би нам піти від „кнопкодавства“. Це встановити нову систему „Рада“ (мова йде систему для голосування „Рада-4“, яка вже використовується в Київраді — ред.), яка працювала на біометричній базі, FaceID або відбиток долоні. Вона досить коштовна. Вона коштує 250-300 мільйонів. Сьогодні, в умовах ковіду, якби ми заклали ці кошти, то так же б прийшли медики й вчителі й сказали: „Ну як вам не соромно?“. Давайте поки ми відіграємо це на законодавчому рівні, а далі, якщо буде необхідно, перейдемо (до системи для голосування „Рада“ — ред.)”, — підсумував Разумков.

Нагадаємо, Разумков днями заявив, що модернізація залу Верховної Ради коштувала б державі 300 мільйонів гривень, але “враховуючи нинішні умови такі витрати недопустимі”.

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