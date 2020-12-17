Разумков назвав вартість модернізації залу Верховної Ради

“Знаєте скільки коштує модернізувати зал Верховної ради? 300 мільйонів гривень. Якби я сьогодні заклав ці кошти в бюджет Верховної Ради для того, щоб модернізувати зал, ви б мене тут розіп’яли”, — зазначив глава парламенту.

Зазначимо, що серед можливих та необхідних змін Разумков відзначав установку системи для голосування “Рада-4”, яка вже декілька років діє в Київраді.

Додамо, що минулого року мер столиці Віталій Кличко запропонував спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову встановити в парламенті систему голосування “Рада-4”, що унеможливлює не персональне голосування — таку, як працює в Київраді.



Нагадаємо, Рада збільшила витрати свого апарату на півмільярда більше, ніж торік. Видатки діяльність ВР у 2021 році становитимуть близько 2,53 млрд. грн.