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Разумков назвал стоимость модернизации зала Верховной Рады

Киев • УНН

 • 13967 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Модернизация зал Верховной Рады стоила бы государству 300 миллионов гривен, но "учитывая нынешние условия такие расходы недопустимы". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует УНН.

Разумков назвал стоимость модернизации зала Верховной Рады

“Знаете сколько стоит модернизировать зал Верховной Рады? 300 миллионов гривен. Если бы я сегодня заложил эти средства в бюджет Верховной Рады для того, чтобы модернизировать зал, вы бы меня здесь распяли”, — отметил глава парламента.

Отметим, что среди возможных и необходимых изменений Разумков отмечал установку системы для голосования “Рада-4”, которая уже несколько лет действует в Киевсовете.

Добавим, что в прошлом году мэр столицы Виталий Кличко предложил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова установить в парламенте систему голосования “Рада-4”, что делает невозможным не персональное голосование — такую, как работает в Киевсовете.

Напомним, Рада увеличила расходы своего аппарата на полмиллиарда больше, чем в прошлом году. Расходы деятельность ВР в 2021 году составят около 2,53 млрд. грн.

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