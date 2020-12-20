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"Кнопкодавство" в Раде: Разумков рассказал о трех инициативы по борьбе

Киев • УНН

 • 16708 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Для борьбы с возможным “кнопкодавством” в парламенте планируют установить дополнительные камеры, уменьшить возможность для “голосования из удобных позиций”, а также создать более жесткий закон, который бы регламентировал не персональное голосование. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, информирует УНН.

"Кнопкодавство" в Раде: Разумков рассказал о трех инициативы по борьбе

“Я собирал совещание с руководителями депутатских фракций и групп. Они обратились с некоторыми предложениями. Это их инициатива была — провести заседание. Мы вышли из общей позицией: мы поставим дополнительные камеры в зале; мы уменьшим возможность откуда можно будет голосовать с „очень удобных“ для таких позиций; мы обратились в комитет, и аппарат (Верховной Рады — ред.) присоединится к этому процессу, написать более жесткий закон, который бы регламентировал последствия неперсонального голосования. С одной стороны — уголовная ответственность, с другой — финансовая. Как показывает практика, депутаты также переживают за свои заработные платы”, — отметил Разумков.

Спикер парламента отметил, что в Раде IХ созыва “кнопкодавство” гораздо менее расспространено, чем это было в предыдущих созывах.

“Раньше это была практика, сегодня — исключение. Но если исключение появляется, то с ним надо бороться, чтобы оно не стало практикой. Есть один вариант, который позволил бы нам уйти от „кнопкодавства“. Это установить новую систему „Рада“ (речь идет о системе для голосования „Рада-4“, которая уже используется в Киевсовете — ред.), которая работала на биометрической базе, FaceID или отпечаток ладони. Она достаточно дорогая. Она стоит 250-300 миллионов. Сегодня, в условиях ковида, если бы мы заложили эти средства, то так же пришли медики и учителя сказали: „Ну как вам не стыдно?“. Давайте пока мы отыграем это на законодательном уровне, а дальше, если будет необходимо, перейдем (к системе для голосования „Рада“ — ред.)”, — подытожил Разумков.

Напомним, Разумков на днях заявил, что модернизация зал Верховной Рады стоила бы государству 300 миллионов гривен, но “учитывая нынешние условия такие расходы недопустимы”.

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