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В ВР могут снова инициировать законопроект о лишении полномочий нардепов за "кнопкодавство" - Разумков

Киев • УНН

 • 20571 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины могут повторно инициировать законопроект с изменениями в Конституцию Украины, которые будут предусматривать лишение полномочий народного депутата за неперсональное голосование. Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в интервью телеканалу "Рада" и газете "Голос Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

В ВР могут снова инициировать законопроект о лишении полномочий нардепов за "кнопкодавство" - Разумков

По словам Разумкова, закон, предусматривающий уголовную ответственность за неперсональное голосование, работает не в том объеме, "в котором хотелось бы".

Глава Верховной Рады отметил, что в начале каденции Верховной Рады IX созыва народные депутаты предложили законопроект с изменениями в Конституцию, которые предусматривали лишение мандата за "кнопкодавство".

"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный Суд выразил позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в Конституционный Суд с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - заявил Дмитрий Разумков.

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"Возможно, мы сможем успеть до конца этой каденции принять решение: если народный депутат замечен в таких позорных явлениях - может ему не стоит быть народным депутатом", - добавил глава парламента.

Он напомнил, что в связи с возможным фактом неперсонального голосования на одном из недавних пленарных заседаний представители фракций и руководство парламента договорились подготовить законопроект об усилении ответственности за "кнопкодавство", установить дополнительные камеры видеонаблюдения в зале заседаний, а также отключить от системы "Рада" места, которые не закреплены за одним народным депутатом, но позволяют осуществлять голосование.

При этом он отметил, что в парламенте нынешнего созыва случалось немного случаев неперсонального голосования.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков сообщал, что для борьбы с возможным "кнопкодавством" в парламенте планируют установить дополнительные камеры, уменьшить возможность для "голосования из удобных позиций", а также создать более жесткий закон, который бы регламентировал неперсональное голосование.

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