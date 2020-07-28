У ВООЗ заявили, що пандемія COVID-19 є однією великою хвилею і не прив’язана до сезону

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я охарактеризували пандемію COVID-19, як одну велику хвилю, що не залежить від сезону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Ми знаходимось на першій хвилі. Це буде одна велика хвиля. Вона буде йти вгору і вниз. Краще згладити її і перетворити у щось, що прилипає до ваших ніг”, - сказала представник ВООЗ Маргарет Харріс.

Вона зазначила, що влітку спостерігається велика кількість випадків COVID-19 в США і закликала дотримуватись заходів безпеки та уникати місць скупчення людей.

“Люди все ще думають про пори року. Нам потрібно зрозуміти, що це новий вірус і що він поводить себе інакше. Літо - це проблема. Цей вірус любить будь-яку погоду”, - додала Маргарет Харріс.

Зазначається, що вона висловила стурбованість щодо того, що випадки COVID-19 збігаються з випадками сезонного грипу взимку в південній півкулі, і сказала, що орган, що базується в Женеві, уважно стежить за цим.

Нагадаємо, в світі на COVID-19 за добу захворіло 254 тис. людей.

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