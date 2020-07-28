В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 является одной большой волной и не привязана к сезону
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Представители Всемирной организации здравоохранения охарактеризовали пандемии COVID-19, как одну большую волну, что не зависит от сезона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы находимся на первое волне. Это будет одна большая волна. Она будет идти вверх и вниз. Лучше сгладить ее и превратить в нечто, что прилипает к вашим ногам", - сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Она отметила, что летом наблюдается большое количество случаев COVID-19 в США и призвала соблюдать меры безопасности и избегать мест скопления людей.
"Люди все еще думают о временах года. Нам нужно понять, что это новый вирус и он ведет себя иначе. Лето - это проблема. Этот вирус любит любую погоду", - добавила Маргарет Харрис.
Отмечается, что она выразила обеспокоенность относительно того, что случаи COVID-19 совпадают со случаями сезонного гриппа зимой в южном полушарии, и сказала, что орган, основанный в Женеве, внимательно следит за этим.
Напомним, в мире на COVID-19 в сутки заболело 254 тыс. человек.