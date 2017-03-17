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У ВООЗ розповіли, як токсичні відходи впливають на дітей

У ВООЗ розповіли, як токсичні відходи впливають на дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала забруднення навколишнього середовища головною небезпекою для здоров'я дітей, а одними із основних небезпек названо електронні та електричні відходи, передає УНН з посиланням на ВООЗ.

Так, згідно з новими даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме забруднене довкілля є причиною одного з чотирьох випадків смерті дітей віком до 5 років.

“Забруднення навколишнього середовища має важкі наслідки для здоров'я наших дітей. Інвестиції в усунення ризиків для здоров'я, пов'язаних з навколишнім середовищем, наприклад в поліпшення якості води або використання чистих видів палива, дозволять забезпечити масові переваги для здоров'я”, - заявила директор Департаменту громадської охорони здоров'я і екологічних і соціальних детермінант здоров'я Марія Нейра.

Серед небезпек, пов'язаних з навколишнім середовищем, названо електронні та електричні відходи (наприклад, старі мобільні телефони, що утилізуються неналежним чином та мають токсичну дію на дітей, що може призводити до зниження розумових здібностей, дефіциту уваги, пошкодження легенів і розвитку раку). За прогнозами ВООЗ, з 2014 по 2018 роки кількість електронних та електричних відходів зросте на 19% і складе 50 мільйонів метричних тонн до 2018 року.

Окрім того, у домогосподарствах, які не мають доступу до безпечної води і санітарії, або задимлених в результаті використання нечистих видів палива, таких як вугілля або гній, для приготування їжі та обігріву, діти піддаються підвищеному ризику розвитку діареї і пневмонії.

Діти також піддаються впливу шкідливих хімічних речовин через харчові продукти, воду, повітря і навколишні предмети.

Хімічні речовини, такі як пестициди, що містять фториди, свинець і ртуть, стійкі органічні забруднювачі та інші речовини, що містяться в промислових товарах, в кінцевому підсумку потрапляють в харчовий ланцюг. Незважаючи на те, що етилований бензин більше не використовується практично у всіх країнах, свинець досі широко використовується в фарбах, надаючи згубний вплив на розвиток мозку.

Тож, у рамках Цілей в галузі сталого розвитку ВООЗ рекомендує проводити заходи, щоб захистити здоров'я дітей від впливу навколишнього середовища і покласти край запобіжної смертності новонароджених і дітей у віці до 5 років до 2030 року.

Нагадаємо, Мінприроди України усунулося від контролю за сферою поводження з небезпечними відходами, переклавши відповідальність за хаотичну ситуацію на виробника.

При цьому остання доповідь Мінприроди про стан навколишнього середовища датована 2014 роком.

Омбудсмен вже звернула увагу на бездіяльність Мінприроди, зокрема відсутність контролю за рівнем забруднення атмосферного повітря.

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