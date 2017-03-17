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В ВОЗ рассказали, как токсичные отходы влияют на детей

В ВОЗ рассказали, как токсичные отходы влияют на детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Всемирная организация здравоохранения признала загрязнения окружающей среды главной опасностью для здоровья детей, а одними из основных опасностей названо электронные и электрические отходы, передает УНН со ссылкой на ВОЗ .

Так, согласно новым данным Всемирной организации здравоохранения, именно загрязненная окружающая среда является причиной одного из четырех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет.

"Загрязнение окружающей среды имеет тяжелые последствия для здоровья наших детей. Инвестиции в устранение рисков для здоровья, связанных с окружающей средой, например в улучшение качества воды или использования чистых видов топлива, позволят обеспечить массовые преимущества для здоровья ", - заявила директор Департамента общественного здравоохранения и экологических и социальных детерминант здоровья Мария Нейра.

Среди опасностей, связанных с окружающей средой, названы электронные и электрические отходы (например, старые мобильные телефоны, которые  утилизируются ненадлежащим образом и обладают токсическим действием на детей, что может приводить к снижению умственных способностей, дефицита внимания, повреждения легких и развития рака) . По прогнозам ВОЗ, с 2014 по 2018 годы количество электронных и электрических отходов возрастет на 19% и составит 50 млн. метрических тонн к 2018 году.

Кроме того, в домохозяйствах, которые не имеют доступа к безопасной воде и санитарии, или задымленных в результате использования нечистых видов топлива, таких как уголь или навоз, для приготовления пищи и обогрева, дети подвергаются повышенному риску развития диареи и пневмонии.

Дети также подвергаются воздействию вредных химических веществ через пищевые продукты, воду, воздух и окружающие предметы.

Химические вещества, такие как пестициды, содержащие фториды, свинец и ртуть, стойкие органические загрязнители и другие вещества, содержащиеся в промышленных товарах, в конечном итоге попадают в пищевую цепь. Несмотря на то, что этилированный бензин больше не используется практически во всех странах, свинец еще широко используется в красках, предоставляя пагубное влияние на развитие мозга.

Поэтому, в рамках Целей в области устойчивого развития ВОЗ рекомендует проводить мероприятия, чтобы защитить здоровье детей от воздействия окружающей среды и положить конец предохранительной смертности новорожденных и детей в возрасте до 5 лет до 2030 года.

Напомним, Минприроды Украины устранилось от контроля за сферой обращения с опасными отходами, переложив ответственность за хаотичную ситуацию на производителя.

При этом последний доклад Минприроды о состоянии окружающей среды датирован  2014 годом .

Омбудсмен уже обратила внимание на бездействие Минприроды, в частности отсутствие контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха .

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