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У ВООЗ повідомили про тестування трьох препаратів для лікування тяжких випадків COVID-19

У ВООЗ повідомили про тестування трьох препаратів для лікування тяжких випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила 11 серпня про початок масштабних міжнародних випробувань трьох існуючих препаратів для можливого лікування найбільш тяжких випадків COVID-19, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Деталі

Організація повідомила, що три препарати були відібрані групою незалежних експертів через “потенціал в зниженні ризику смерті госпіталізованих пацієнтів з COVID-19”.

Цитата

“Пошук більш ефективних і доступних терапевтичних засобів для пацієнтів з COVID-19 залишається нагальною потребою, і ВООЗ пишається тим, що очолює ці глобальні зусилля”, — заявив генеральний секретар ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Препарати на тестуванні

Зокрема йдеться про Артесунат, який вже використовується для лікування тяжкої форми малярії, Іматиніб, що застосовують проти деяких видів раку та Інфліксімаб, який використовується для лікування деяких імунних розладів.

Мережа Solidarity PLUS, яка займатиметься тестуванням, є однією з найбільших платформ ВООЗ для співпраці між державами-членами, та об’єднує тисячі дослідників з більш ніж 600 лікарень в 52 країнах.

“У нас вже є багато інструментів для запобігання, тестування та лікування COVID-19, включаючи кисень, дексаметазон і блокатори IL-6”, — сказав Тедрос Гебреєсус, додавши, що все ж потрібно більше лікувальних засобів для пацієнтів по всьому клінічному спектру — від легких до важких.

Доповнення

Дослідники, що використовують ту ж платформу ВООЗ, після вивчення можливих методів лікування COVID-19 торік дійшли висновку, що Ремдесивір, Гідроксихлорохін, Лопінавір та Інтерферон “практично не впливали на госпіталізованих пацієнтів”.

Нагадаємо

Напередодні у ВООЗ назвали терміни схвалення російської вакцини від COVID-19, але без конкретики.

Українські Національні Новини

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