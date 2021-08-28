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17 березня, 19:38 • 103015 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 131178 перегляди

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Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164223 перегляди

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У Волинській області госпіталізовано особу, що інфікувалась ботулізмом

Київ • УНН

 • 17741 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Волинській області зареєстрували захворювання ботулізмом, її госпіталізовано до лікарні. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Цитата

“27 серпня у с. Ветли Камінь-Каширського району лабораторно підтверджено захворювання на ботулізм у 1 особи, яку госпіталізовано до лікарні (стан здоров’я середнього ступеня тяжкості)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

У ДСНС повідомили, що наразі на місці проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо

У липні у Запоріжжі 58-річна жінка померла від ботулізму, після того, як придбала та з’їла в’яленого ляща. Тоді поліція відкрила провадження.

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