У Волинській області госпіталізовано особу, що інфікувалась ботулізмом

Цитата

“27 серпня у с. Ветли Камінь-Каширського району лабораторно підтверджено захворювання на ботулізм у 1 особи, яку госпіталізовано до лікарні (стан здоров’я середнього ступеня тяжкості)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

У ДСНС повідомили, що наразі на місці проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо

У липні у Запоріжжі 58-річна жінка померла від ботулізму, після того, як придбала та з’їла в’яленого ляща. Тоді поліція відкрила провадження.