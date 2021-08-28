У Волинській області госпіталізовано особу, що інфікувалась ботулізмом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Волинській області зареєстрували захворювання ботулізмом, її госпіталізовано до лікарні. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Цитата
“27 серпня у с. Ветли Камінь-Каширського району лабораторно підтверджено захворювання на ботулізм у 1 особи, яку госпіталізовано до лікарні (стан здоров’я середнього ступеня тяжкості)”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
У ДСНС повідомили, що наразі на місці проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо
У липні у Запоріжжі 58-річна жінка померла від ботулізму, після того, як придбала та з’їла в’яленого ляща. Тоді поліція відкрила провадження.