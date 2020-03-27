У вокаліста Rammstein Тілля Ліндеманна не підтвердився коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Тест на коронавірусну інфекцію COVID-19, який здав фронтмен німецького колективу Rammstein Тілль Ліндеманн, показав негативний результат. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook сторінку музикантів.
“Він провів ніч у відділенні інтенсивної терапії та сьогодні був переведений в інше відділення”, — йдеться у повідомленні.
Раніше газета Bild писала, що Ліндеманн звернувся до лікаря з високою температурою, після чого був госпіталізований в берлінську клініку, де за даними видання у нього виявили коронавірус.
У свою чергу, видання Tag 24 відзначало, що музикант відчув нездужання після повернення з Москви, де 15 березня давав концерт.
Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.