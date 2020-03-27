У вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна не подтвердился коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, который сдал фронтмен немецкого коллектива Rammstein Тилль Линдеманн, показал отрицательный результат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу музыкантов.
"Он провел ночь в отделении интенсивной терапии и сегодня был переведен в другое отделение", - говорится в сообщении.
Ранее газета Bild писала, что Линдеманн обратился к врачу с высокой температурой, после чего был госпитализирован в берлинскую клинику, где по данным издания у него обнаружили коронавирус.
В свою очередь, издание Tag 24 отмечало, что музыкант почувствовал недомогание после возвращения из Москвы, где 15 марта давал концерт.
Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.
В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.