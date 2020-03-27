Лідера гурту Rammstein шпиталізували з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Вокаліст німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн госпіталізований в лікарню Берліна через коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на німецьке видання Bild.
Так, 57-річний музикант перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Відзначається, що у артиста дуже висока температура. Подробиці поки не розкриваються.
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Нагадаємо, що у Льва Лещенка виявили коронавірус.
Як повідомлялося раніше в УНН, британський прем'єр Борис Джонсон захворів на COVID-19.
Також нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 530 тисяч осіб.
#BILDLive: #Rammstein-Sänger Till Lindemann liegt wegen #Corona auf der Intensivstation | Corona-Update https://t.co/aBJIGnIM7m— BILD (@BILD) March 27, 2020