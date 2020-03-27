Лидера группы Rammstein госпитализировали с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в больницу Берлина из коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Bild.
Так, 57-летний музыкант находится в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что у артиста очень высокая температура. Подробности пока не раскрываются.
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Напомним, что у Льва Лещенко обнаружили коронавирус.
Как сообщалось ранее в УНН, британский премьер Борис Джонсон заболел COVID-19.
Также напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 530 тысяч человек.
#BILDLive : #Rammstein -Sänger Till Lindemann liegt wegen #Corona auf der Intensivstation | Corona-Update https://t.co/aBJIGnIM7m- BILD (@BILD) March 27, 2020