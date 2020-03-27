Лидера группы Rammstein госпитализировали с коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84711 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100269 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102451 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101719 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109758 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98543 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104475 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106428 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131388 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 105278 просмотра
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4 марта, 18:57 • 108467 просмотра
Актуальное
Лидера группы Rammstein госпитализировали с коронавирусом

Лидера группы Rammstein госпитализировали с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 14572 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в больницу Берлина из коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Bild.

Так, 57-летний музыкант находится в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что у артиста очень высокая температура. Подробности пока не раскрываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия коронавируса: COVID-19 в Германии больны уже более 36 тысячи человек, 198 человек - умерли.

Напомним, что у Льва Лещенко обнаружили коронавирус.

Как сообщалось ранее в УНН, британский премьер Борис Джонсон заболел COVID-19.

Также напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 530 тысяч человек.

#BILDLive : #Rammstein -Sänger Till Lindemann liegt wegen #Corona auf der Intensivstation | Corona-Update https://t.co/aBJIGnIM7m

- BILD (@BILD) March 27, 2020

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