Пандемия коронавируса: COVID-19 в Германии инфицированны уже более 36 тысяч человек, 198 человек - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 36 508, умерли в целом 198 человек, сообщает в четверг Институт Роберта Коха, отмечает УНН.
Во среду утром институт сообщал о 31 554 заболевших и 149 погибших. Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет.
Руководство Института ранее заявляло, что в курсе расхождений в данных, и объясняло это “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Наибольшее число случаев зафиксировано в Баварии (7993), Северном Рейне-Вестфалии (7924), Баден-Вюртемберге (7283). В Берлине зафиксировано 1656 случаев.
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии:
Добавим, количество смертей от COVID-19 в Испании стремительно растет, 4 089 в общем, более 56 тысяч — больны.