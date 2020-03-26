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Пандемія коронавірусу: кількість смертей від COVID-19 в Іспанії стрімко зростає, 4 089 загалом, понад 56 тисяч - хворі

Київ • УНН

 • 16607 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії значно продовжує зростати та перейшла відмітку у 4 тисячі смертей. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 56 тисяч чоловік, в тому числі за останню добу виявили понад 8 578 нових випадків інфікування.

З початку епідемії померли 4 089 людей (в тому числі за добу — 655), а 7 015 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 3 679 осіб.

Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (17,1 тисяч осіб) і Каталонія (11,5 тисяч). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (лише 10 випадків) і Мелілья.

Статистика Міністерства охорони здоров'я Іспанії, станом на 26 березня:

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11:30h de hoy:

Confirmados 56.188
En UCI 3.679
Fallecidos 4.089
Curados 7.015

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/pAmX3b0MEe

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 26, 2020

Доставка медичних масок:

Canarias recibe 124.000 mascarillas del ministerio de @sanidadgob.
El cargamento sanitario, enviado a través de aviones militares, incluye
también guantes, batas y Equipos de Protección Individual (EPI), entre
otros recursos.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/6zQPADMdju

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 25, 2020

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:

Іспанська поліція доставляє подарунки сім'ям з дітьми під час карантину:

Спеціальна лікарня для інфікованих COVID-19 у Мадриді:

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