Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Испании стремительно растет, 4 089 в общем, более 56 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании значительно продолжает расти и перешло отметку в 4 тысячи смертей. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигла более 56 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 8 578 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 4 089 человек (в том числе за сутки - 655), а 7 015 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 3 679 человек.
Наибольшее количество инфицированных - в Мадриде (17,1 тысяч человек) и Каталония (11,5 тысяч). Многие больные также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего - в африканских городах Сеута (всего 10 случаев) и Мелилья.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 26 марта:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11: 30h de hoy:
Confirmados 56.188
En UCI 3.679
Fallecidos 4.089
Curados 7.015
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/pAmX3b0MEe
Доставка медицинских масок:
Canarias recibe 124.000 mascarillas del ministerio de @sanidadgob .
El cargamento sanitario, enviado a través de aviones militares, incluye
también guantes, batas y Equipos de Protección Individual (EPI), entre
otros recursos. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/6zQPADMdju
Брифинг по ситуации с COVID-19 в Испании:
Испанская полиция доставляет подарки семьям с детьми во время карантина:
Специальная больница для инфицированных COVID-19 в Мадриде: