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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74515 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87822 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Актуальное
Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Испании стремительно растет, 4 089 в общем, более 56 тысяч - больны

Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Испании стремительно растет, 4 089 в общем, более 56 тысяч - больны

Киев  •  УНН

 • 16606 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании значительно продолжает расти и перешло отметку в 4 тысячи смертей. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.

Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигла более 56 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 8 578 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 4 089 человек (в том числе за сутки - 655), а 7 015 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 3 679 человек.

Наибольшее количество инфицированных - в Мадриде (17,1 тысяч человек) и Каталония (11,5 тысяч). Многие больные также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего - в африканских городах Сеута (всего 10 случаев) и Мелилья.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 26 марта:

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11: 30h de hoy:

Confirmados 56.188
En UCI 3.679
Fallecidos 4.089
Curados 7.015

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/pAmX3b0MEe

- Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 26, 2020

Доставка медицинских масок:

Canarias recibe 124.000 mascarillas del ministerio de @sanidadgob .
El cargamento sanitario, enviado a través de aviones militares, incluye
también guantes, batas y Equipos de Protección Individual (EPI), entre
otros recursos. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/6zQPADMdju

- Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 25, 2020

Брифинг по ситуации с COVID-19 в Испании:

Испанская полиция доставляет подарки семьям с детьми во время карантина:

Специальная больница для инфицированных COVID-19 в Мадриде:

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