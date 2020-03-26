Пандемія коронавірусу: COVID-19 у Німеччині інфіковані вже понад 36 тисяч осіб, 198 людей - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині досягла 36 508, померли в цілому 198 осіб, повідомляє в четвер Інститут Роберта Коха, зазначає УНН.
У середу вранці інститут повідомляв про 31 554 хворих і 149 загиблих. Інститут Роберта Коха, який входить в структуру міністерства охорони здоров’я, веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок.
Керівництво Інституту раніше заявляло, що в курсі розбіжностей в даних, і пояснювало це “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Найбільше кількість випадків зафіксована в Баварії (7993), Північній Рейн-Вестфалії (7924), Баден-Вюртемберзі (7283). У Берліні зафіксовано 1656 випадків.
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 у Німеччині:
Додамо, кількість смертей від COVID-19 в Іспанії стрімко зростає, 4 089 загалом, понад 56 тисяч — хворі.