У Льва Лещенка обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Российский певец Лев Лещенко заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации с пневмонией, однако его состояние постепенно улучшается. Об этом сообщил главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке в российской столице Денис Проценко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Лев Лещенко поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - написал главврач.
Напомним, что ранее у одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.