Пандемия коронавируса: у сотрудника правительства РФ обнаружили COVID-19

КИЕВ. 26 марта. УНН. У одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал Meduza собеседник, близкий к правительству. Наличие подозрений на коронавирус у одного из сотрудников аппарата подтвердил и источник Meduza в правительстве, передает УНН.