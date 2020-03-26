Пандемия коронавируса: у сотрудника правительства РФ обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. У одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал Meduza собеседник, близкий к правительству. Наличие подозрений на коронавирус у одного из сотрудников аппарата подтвердил и источник Meduza в правительстве, передает УНН.
Положительный результат теста пришел 25 марта, болезнь сотрудник переносит без симптомов, но на работу с 26 марта не ходит, уточнил один из собеседников.
Карантин в здании правительства не объявлен. Заседание правительства 26 марта прошло в обычном режиме.
“Даже не все контакты заболевшего проверили почему-то”, — заявил источник, близкий к правительству. Собеседник “Медузы” в правительстве, в свою очередь, утверждает, что точный диагноз не ставится только по одному тесту. “Пока это только подозрения”, — сказал он.
Пресс-служба оперативного штаба сообщила, что не располагает информацией о заболевшем.
Также отметим, пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина Борис Беляков подтвердил телеканалу “Дождь”, что у одного из сотрудников аппарата правительства есть подозрение на коронавирус. Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Сотрудник направлен на карантин, все, кто с ним контактировал, взяты под наблюдение, помещения дезинфицированы.
Добавим, медики считают, что определили “нулевого пациента” в Китае.