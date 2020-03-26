Пандемія коронавірусу: у співробітника уряду РФ виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У одного із співробітників апарату уряду Росії виявили коронавірусну інфекцію COVID-19, розповів виданню Meduza співрозмовник, близький до уряду. Наявність підозр на коронавірус у одного із співробітників апарату підтвердило і джерело Meduza в уряді, передає УНН.
Позитивний результат тесту прийшов 25 березня, хворобу співробітник переносить без симптомів, але на роботу з 26 березня не ходить, уточнив один зі співрозмовників.
Карантин в будівлі уряду не оголошений. Засідання уряду 26 березня відбулося в звичайному режимі.
“Навіть не всі контакти хворого перевірили чомусь”, — заявило джерело, близьке до уряду. Співрозмовник видання в уряді, в свою чергу, стверджує, що точний діагноз не ставиться тільки по одному тесту. “Поки це тільки підозри”, — сказав він.
Прес-служба оперативного штабу повідомила, що не має інформації про хворого.
Також зазначимо, прес-секретар прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна Борис Бєляков підтвердив телеканалу “Дождь”, що у одного із співробітників апарату уряду є підозра на коронавірус. Його тести відправлені на додаткову перевірку. Співробітник направлений на карантин, усі, хто з ним контактував, взяті під спостереження, приміщення дезінфікувані.
Додамо, медики вважають, що визначили “нульового пацієнта” у Китаї.