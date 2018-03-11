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У ВМС ЗСУ розповіли подробиці побиття військовослужбовця на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Поблизу селища Нова Збур’ївка Херсонської області, де один з підрозділів Військово-морських сил Збройних сил виконує завдання з охорони та оборони військового об’єкту, цивільними особами була спровокована бійка з військовослужбовцями. Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ, інформує УНН.

“Так, декілька цивільних осіб побили військовослужбовця, що спровокувало бійку. Після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, цивільні особи, приїхали на автомобілі марки „BMW“ до військового об’єкту, де висловлювались на адресу військових нецензурною лайкою та поводили себе агресивно. У зв’язку із несанкціонованим перетином охоронного периметру, відповідно до службових інструкцій вони були затримані та передані викликаному наряду Національної поліції України”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі також наголосили, що усі військовослужбовці були тверезі.

Як повідомляв УНН, у Херсонській області невідомі в камуфляжній формі побили чоловіка.

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