Літак А319 здійснив аварійну посадку у Владивостоці

“Двадцятого січня в 23.33 (мск) в аеропорту Владивостока здійснив посадку літак А319 рейсу № 5614, який вилетів у 23.02 (мск) за маршрутом: Владивосток — Петропавловськ-Камчатський. Причина аварійної посадки — при зльоті спрацювали датчики пожежної сигналізації. Небезпечного вантажу на борту не було”, — йдеться в повідомленні.

За даними відомства, на борту лайнера знаходилися 100 пасажирів і 6 членів екіпажу, всі вони самостійно покинули літак і були розміщені в аеропорту. Близько 03.00 (мск) пасажири були пересаджені на інший борт і вилетіли за маршрутом Владивосток — Петропавловськ-Камчатський. За медичною допомогою ніхто не звертався. Аеропорт працює штатно, додали в МНС.