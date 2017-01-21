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Во Владивостоке самолет А319 совершил аварийную посадку

Во Владивостоке самолет А319 совершил аварийную посадку

Киев • УНН

 • 11027 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Пассажирский самолет А319 экстренно приземлился во Владивостоке из-за срабатывания пожарной сигнализации, пока пассажиры отправлены другим самолетом, сообщается на сайте регионального МЧС, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Двадцатого января в 23.33 (мск) в аэропорту Владивостока совершил посадку самолет А319 рейса № 5614, который вылетел в 23.02 (мск) по маршруту: Владивосток - Петропавловск-Камчатский. Причина аварийной посадки - при взлете сработали датчики пожарной сигнализации. Опасного груза на борту не было ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту лайнера находились 100 пассажиров и 6 членов экипажа, все они самостоятельно покинули самолет и были размещены в аэропорту. Около 03.00 (мск) пассажиры были пересажены на другой борт и вылетел по маршруту Владивосток - Петропавловск-Камчатский. За медицинской помощью никто не обращался. Аэропорт работает штатно, добавили в МЧС.

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