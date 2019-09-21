У Владивостоку сталася масштабна пожежа у великому ТРЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Торговий центр загорівся у Владивостоку вранці в суботу. Площа пожежі досягла 1000 кв. м. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"21 вересня о 6:06 (23:06 20 вересня за київським часом) на пульт пожежної охорони міста Владивостока надійшло повідомлення про пожежу в торговому центрі за адресою: Проспект 100-річчя Владивостока, 57. Негайно на місце були направлені пожежні розрахунки, які прибули за вказаною адресою вже через 6 хвилин. за попередніми даними, постраждалих немає. Площа пожежі становить 1000 кв. м ", - йдеться в повідомленні на сайті регіонального главку МНС.
За даною адресою розташовується торговельний центр "Максим". Як повідомляється на сайті ТЦ, в його комплекс входить більше 200 магазинів. Площа центру складає 16 тис. кв. м.
У МНС відзначили, що гасіння пожежі в торговельному центрі триває.
Нагадаємо, у Чечні загорівся найбільший ТРЦ.