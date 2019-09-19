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У Чечні загорівся найбільший ТРЦ: площа пожежі зростає

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У найбільшому торгово-розважальному центрі в Грозному сталася пожежа. Про це повідомили у прес-службі МНС Чечні, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Пожежа в торговому центрі "Гранд парк". Горить магазин на першому поверсі. На місце направлені сили та засоби за підвищеним рангом виклику", - відзначили в МНС.

У главку повідомили, що проводилася евакуація. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

В гасінні пожежі задіяні 12 одиниць техніки і 50 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За трагедію в "Зимовій вишні" притягнули до кримінальної відповідальності 15 осіб

За даними джерела в екстрених службах, площа загоряння збільшилася до 300 кв. м.

"Площа збільшилася, горить обшивка і частково покрівлю будівлі", - сказав співрозмовник агентства.

Згодом видання уточнило, що загоряння сталося на третьому поверсі, а площа пожежі збільшилась до 700 кв. м.

Нагадаємо, пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемеровській області в РФ сталась 25 березня 2018 року. Жертвами трагедії стали 60 осіб, ще 79 постраждали.

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#грандпарк#грозный#чечня#россия#пожар

Публикация от MDA (@upcegaxap)

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