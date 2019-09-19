У Чечні загорівся найбільший ТРЦ: площа пожежі зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У найбільшому торгово-розважальному центрі в Грозному сталася пожежа. Про це повідомили у прес-службі МНС Чечні, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Пожежа в торговому центрі "Гранд парк". Горить магазин на першому поверсі. На місце направлені сили та засоби за підвищеним рангом виклику", - відзначили в МНС.
У главку повідомили, що проводилася евакуація. Постраждалих, за попередніми даними, немає.
В гасінні пожежі задіяні 12 одиниць техніки і 50 осіб.
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За даними джерела в екстрених службах, площа загоряння збільшилася до 300 кв. м.
"Площа збільшилася, горить обшивка і частково покрівлю будівлі", - сказав співрозмовник агентства.
Згодом видання уточнило, що загоряння сталося на третьому поверсі, а площа пожежі збільшилась до 700 кв. м.
Нагадаємо, пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемеровській області в РФ сталась 25 березня 2018 року. Жертвами трагедії стали 60 осіб, ще 79 постраждали.
Рамзан Кадыров уже заявил в своем канале, что жертв и пострадавших нет.