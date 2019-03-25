За трагедію в "Зимовій вишні" притягнули до кримінальної відповідальності 15 осіб

Так, СК РФ завершується розслідування по ряду епізодів злочинів, інкримінованих фігурантам кримінальних справ, пов'язаних з пожежею в "Зимовій вишні".

"Слідчі СК Росії в рамках трьох кримінальних справ притягнули до кримінальної відповідальності 15 осіб. Залежно від ролі і дій (бездіяльності) кожного наслідок ставить фігурантам такі злочини як, порушення вимог пожежної безпеки, надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки; одержання хабара; дача хабара; посередництво в хабарництві; недбалість; розтрата, зловживання посадовими повноваженнями; шахрайство... У більш ніж 800 томах кримінальних справ зібрані докази, що свідчать про причетність фігурантів до інкримінованих їм діянь", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що при попередньому розслідуванні група з понад сто слідчих щохвилини відновила події 25 березня 2018 року, з'ясовані причини, що призвели к десяткам жертв, і зібрані докази, що підтверджують висунуті слідством версії.

У перші ж години після пожежі почався огляд місця події, який тривав кілька діб, площа оглядається території перевищила 17 тисяч квадратних метрів.

"Визнано потерпілими та допитано понад 450 осіб, з них 83 - родичі загиблих у пожежі. Проведено комплекс слідчих експериментів... В ході попереднього слідства було призначено і проведено понад 400 судово-медичних, медико-генетичних та інших експертиз", - відзначили в слідкомі.

У відомстві уточнили, що в рамках правової експертизи досліджені нормативні правові акти, пов'язані з питаннями протипожежної безпеки.

"Її висновок дозволило визначити, що правовідносини в цій області детально регламентовані. Виходячи з цього, в сукупності з іншими доказами слідство встановило конкретні недоліки рятувальної операції з боку деяких пожежних, а також непроведення керівництвом регіонального МНС перевірок щодо дотримання вимог протипожежної безпеки та експлуатації об'єкта з масовим перебуванням людей і дало їхнім діям правову оцінку", - відзначили в СК.

Також слідство виявило численні порушення при будівництві будівлі і факти нехтування правилами пожежної безпеки з боку власника комплексу і окремих його співробітників.

"Очевидно, що при проведенні перевірок та видачі документів, що підтверджують відповідність реконструйованої будівлі будівельним правилам і нормам, співробітники Держсбуднагляду на багато чого закрили очі. У результаті ретельного аналізу всіх обставин події, наслідок чітко визначило коло осіб, чиї невірні дії і некомпетентні рішення спричинили загибель людей", - сказано в повідомленні.

Слідство у першій справі було завершено ще в серпні минулого року.

"Обвинувачені, а саме генеральний директор ТОВ "Зимова вишня" Надія Судденок, керівник компанії "Системний інтегратор" Ігор Полозіненко, співробітник тієї ж компанії - інженер протипожежної системи, за освітою кухар Олександр Нікітін, співробітник приватного охоронного підприємства Сергій Антюшін, начальник варти пожежно рятувальної частини № 2 Сергій Генін; технічний директор ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" (компанія-власник ТРЦ) Георгій Соболєв, генеральний директор комбінату Юлія Богданова знайомляться з матеріалами і слідства. Фігуранти всіляко затягували цю процедуру, в зв'язку з чим слідство було змушене неодноразово звертатися до суду з клопотаннями про обмеження терміну ознайомлення. Суд погодився з доводами слідства", - відзначили у слідкомі.

У грудні цю ж процедуру почав і начальник служби пожежогасіння 1-го кемеровського загону протипожежної служби Андрій Бурсін, зазначили у відомстві.

Крім того, завершується розслідування кримінальної справи стосовно колишнього начальника Головного управління МНС Росії по Кемеровській області Олександра Мамонтова, начальника відділу наглядової діяльності та профілактичної роботи Кемерово ГУ МНС Росії по Кемеровській області Григорія Терентьєва, начальника інспекції Державного будівельного нагляду Кемеровської області Танзілії Комкової, її сина Едуарда Комкова, заступника начальника інспекції державного будівельного нагляду Кемеровської області Світлани Шенгер і генерального директора ТОВ "ІБК Ресурс" Микити Чередниченка.

Додамо, що в Польщі затримали колишнього генерального директора Кемеровського кондитерського комбінату, на базі якого був побудований ТРЦ "Зимова вишня".

Нагадаємо, пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемеровській області в РФ стався 25 березня 2018 року. Жертвами трагедії стали 60 осіб, ще 79 постраждали.