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За трагедию в "Зимней вишне" привлекли к уголовной ответственности 15 человек

Киев • УНН

 • 8736 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В ходе расследования гибели людей при масштабном пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемеровской области РФ к уголовной ответственности привлекли 15 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

За трагедию в "Зимней вишне" привлекли к уголовной ответственности 15 человек

Так, СК РФ завершается расследование по ряду эпизодов преступлений, инкриминируемых фигурантам уголовных дел, связанных с пожаром в "Зимней вишне".

"Следователи СК России в рамках трех уголовных дел привлекли к уголовной ответственности 15 человек. В зависимости от роли и действий (бездействия) каждого следствие вменяет фигурантам такие преступления как, нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество... В более чем 800 томах уголовных дел собраны доказательства, свидетельствующие о причастности фигурантов к инкриминируемым им деяниям", - говорится в сообщении.

Отмечено, что при предварительном расследовании группа из более ста следователей поминутно восстановила события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.

В первые же часы после пожара начался осмотр места происшествия, который продолжался несколько суток, площадь осматриваемой территории превысила 17 тысяч квадратных метров.

"Признаны потерпевшими и допрошены более 450 человек, из них 83 – родственники погибших в пожаре. Проведен комплекс следственных экспериментов... В ходе предварительного следствия были назначены и проведены более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз", - отметили в следкоме.

В ведомстве уточнили, что в рамках правовой экспертизы исследованы нормативные правовые акты, связанные с вопросами противопожарной безопасности.

"Ее заключение позволило определить, что правоотношения в этой области детально регламентированы. Исходя из этого, в совокупности с другими доказательствами следствие установило конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также не проведения руководством регионального МЧС проверок по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей и дало их действиям правовую оценку", - отметили в СК.

Также следствие выявило множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников.

"Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза. В результате тщательного анализа всех обстоятельств произошедшего, следствие четко определило круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей", - сказано в сообщении.

Следствие по первому делу было завершено еще в августе прошлого года.

"Обвиняемые, а именно генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова знакомятся с материалами следствия. Фигуранты всячески затягивали эту процедуру, в связи с чем следствие было вынуждено неоднократно обращаться в суд с ходатайствами об ограничении срока ознакомления. Суд согласился с доводами следствия", - отметили в следкоме.

В декабре эту же процедуру начал и начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, отметили в ведомстве.

Кроме того, завершается расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Светланы Шенгерей и генерального директора ООО "ИСК Ресурс" Никиты Чередниченко.

Добавим, что в Польше задержали бывшего генерального директора Кемеровского кондитерского комбината, на базе которого был построен ТРЦ "Зимняя вишня".

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемеровской области в РФ произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали.

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