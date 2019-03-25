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Трагедия в Кемерово: в Польше задержали совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

Киев • УНН

 • 12146 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, на базе которого был построен ТРЦ "Зимняя вишня", в котором при масштабном пожаре погибли десятки человек, задержан в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СК РФ.

Трагедия в Кемерово: в Польше задержали совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

"Бывший генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский, в действиях которого следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки), в 2016 году покинул территорию Российской Федерации и скрылся от следствия", - говорится в сообщении.

Его объявили в международный розыск. По ходатайству следствия суд заочно его арестовал. Сейчас, по информации СК РФ, Вишневского задержали в Польше.

"Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено – Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции", - отметили в следкоме.

Отметим, что генеральная прокуратура РФ направила в Польшу запрос о выдаче бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", владевшей торговым центром "Зимняя вишня", Вячеслава Вишневского, пишет ТАСС.

"Генпрокуратура направила в министерство юстиции Польши запрос о выдаче в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, на базе которого был построен ТРЦ "Зимняя вишня", для его привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемеровской области в РФ произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали.

Как сообщили в СК РФ расследование по ряду эпизодов преступлений, инкриминируемых фигурантам уголовных дел, завершается.

"Следователи СК России в рамках трех уголовных дел привлекли к уголовной ответственности 15 человек", - сообщили в ведомстве.

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