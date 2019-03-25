Трагедія в Кемерово: у Польщі затримали співвласника ТЦ "Зимова вишня"

КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишній генеральний директор Кемеровського кондитерського комбінату, на базі якого був побудований ТРЦ "Зимова вишня", у якому при масштабній пожежі загинули десятки людей, затриманий у Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на СК РФ.