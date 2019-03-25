Трагедія в Кемерово: у Польщі затримали співвласника ТЦ "Зимова вишня"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишній генеральний директор Кемеровського кондитерського комбінату, на базі якого був побудований ТРЦ "Зимова вишня", у якому при масштабній пожежі загинули десятки людей, затриманий у Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на СК РФ.
"Колишній генеральний директор ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" В'ячеслав Вишневський, в діях якого слідство вбачає ознаки злочину, передбаченого ч.5 ст.291 КК РФ (дача хабара), в 2016 році покинув територію Російської Федерації і сховався від слідства", - йдеться в повідомленні.
Його оголосили в міжнародний розшук. За клопотанням слідства суд заочно його заарештував. Зараз, за інформацією СК РФ, Вишневського затримали в Польщі.
"Завдяки вжитим заходам його місцезнаходження встановлено - Вишневський затриманий в Польщі, і тепер опрацьовується питання його екстрадиції", - відзначили в следкоме.
Зазначимо, що генеральна прокуратура РФ направила в Польщу запит про видачу колишнього генерального директора ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат", яка володіла торговим центром "Зимова вишня", В'ячеслава Вишневського, пише ТАСС.
"Генпрокуратура направила у міністерство юстиції Польщі запит про видачу в Росію колишнього керівника Кемеровського кондитерського комбінату, на базі якого був побудований ТРЦ "Зимова вишня", для його притягнення до кримінальної відповідальності за дачу хабара посадовій особі", - поінформували у відомстві.
Нагадаємо, пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемеровській області в РФ стався 25 березня 2018 року. Жертвами трагедії стали 60 осіб, ще 79 постраждали.
Як повідомили в СК РФ розслідування щодо низки епізодів злочинів, інкримінованих фігурантам кримінальних справ, завершується.
"Слідчі СК Росії в рамках трьох кримінальних справ притягнули до кримінальної відповідальності 15 осіб", - повідомили у відомстві.