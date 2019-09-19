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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64799 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112160 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103984 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110895 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119957 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148427 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148770 просмотра

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В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ: площадь пожара растет

В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ: площадь пожара растет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В крупнейшем торгово-развлекательном центре в Грозном произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Чечни, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Пожар в торговом центре "Гранд парк". Горит магазин на первом этаже. На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова", - отметили в МЧС.

В главке сообщили, что проводилась эвакуация. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 50 человек.

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По данным источника в экстренных службах, площадь возгорания увеличилась до 300 кв. м.

"Площадь увеличилась, горит обшивка и частично кровля здания", - сказал собеседник агентства.

Впоследствии издание уточнило, что возгорание произошло на третьем этаже, а площадь пожара увеличилась до 700 кв. м.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемеровской области в РФ произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали.

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# грандпарк # грозный # Чечня # россия # пожар

Публикация от MDA (@upcegaxap)

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