У військовій частині ВМС загинув військовослужбовець

Цитата:

"30 травня в одній з військових частин ВМС ЗС України стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця.

Наразі, за фактом загибелі, правоохоронними органами проводятся слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події", - повідомило командування ВМС ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що за вказівкою командувача ВМС ЗСУ у військовій частині проводиться службова перевірка.

Додаткових подробиць, як і місце розташування в/ч, де стався інцидент, не наводиться.