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У військовій частині ВМС загинув військовослужбовець

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. В одній із військових частин Військово-морських сил Збройних сил України загинув військовослужбовець, правоохоронці з'ясовують обставини події. Про це повідомили у Командуванні ВМС ЗСУ у понеділок, 31 травня, передає УНН.

У військовій частині ВМС загинув військовослужбовець

Цитата:

"30 травня в одній з військових частин ВМС ЗС України стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця.
Наразі, за фактом загибелі, правоохоронними органами проводятся слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події", - повідомило командування ВМС ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що за вказівкою командувача ВМС ЗСУ у військовій частині проводиться службова перевірка.

Додаткових подробиць, як і місце розташування в/ч, де стався інцидент, не наводиться.

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