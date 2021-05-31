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В воинской части ВМС погиб военнослужащий

Киев • УНН

 • 16062 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погиб военнослужащий, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в командовании ВМС ВСУ в понедельник, 31 мая, передает УНН.

В воинской части ВМС погиб военнослужащий

Цитата:

"30 мая в одной из воинских частей ВМС ВС Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего. Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия", - сообщил командования ВМС ВСУ.

Детали

Отмечается, что по указанию командующего ВМС ВСУ в военной части проводится служебная проверка.

Дополнительных подробностей, как и месторасположение в/ч, где произошел инцидент, не приводится.

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