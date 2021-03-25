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У Вірджинії скасували смертну кару

У Вірджинії скасували смертну кару

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Вірджинія стала 23-м штатом США, який скасував смертну кару. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Ці законопроекти стали кульмінацією багаторічної битви демократів, які стверджували, що смертна кара застосовується непропорційно до людей різних рас, психічно хворих та бідних. Республіканці стверджували, що смертна кара повинна залишатися варіантом винесення вироку за особливо тяжкі злочини та забезпечувати справедливість для жертв та їх сімей.

“Сьогодні немає місця для смертної кари в цій країні, на Півдні та в цій країні”, — сказав губернатор Ральф Нортем незадовго до підписання закону.

Нортем заявив, що смертна кара була непропорційно застосована до чорношкірих людей і є продуктом недосконалої судової системи, яка не завжди все робить правильно. З 1973 року понад 170 людей по всій країні було звільнено із смертної кари після того, як були виявлені докази їх невинності, сказав він.

Додатково

Вірджинія стратила майже 1400 людей за часи свого існування в колонії. У сучасний час штат поступається лише Техасу за кількістю страт.

У камері смертників Вірджинії залишаються лише двоє чоловіків: Ентоні Джуніпер, який був засуджений до смертної кари в 2004 році за вбивствами своєї колишньої дівчини, двох її дітей та її брата; і Томас Портер, якого засудили до смерті за вбивство поліцейського Норфолка у 2005 році. Їхні вироки тепер будуть перетворені на довічне ув’язнення без умовно-дострокового звільнення.

На додаток до 23 штатів, які зараз скасували смертну кару, ще три мають мораторії, введені їхніми губернаторами.

Нагадаємо

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скасування смертної кари в країні.

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