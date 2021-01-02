Казахстан офіційно відмовився від смертної кари
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скасування смертної кари в країні, повідомляється на офіційному сайті казахстанського президента, передає УНН.
Йдеться про закон "Про ратифікацію Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яка спрямована на скасування смертної кари".
У вересні постійний представник Казахстану при ООН підписав цей протокол.
Пізніше Конституційний рада країни дала роз'яснення щодо співвідношення норм факультативного протоколу і Конституції Казахстану. Тоді повідомлялося, що для ратифікації протоколу немає необхідності вносити зміни в основний закон країни.
Довідка: з 2003 року в Казахстані діє мораторій на застосування смертної кари. При цьому в країні вона була скасована у звичайному судочинстві, але збережена для особливого судочинства (наприклад, у праві військового часу).
За даними Ради Європи, у 2019-му другий рік поспіль страти відбувалися лише в 20 країнах світу. Це історичний мінімум.
В ООН та Раді Європи закликають скасувати смертну кару у всіх країнах.