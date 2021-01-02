Казахстан официально отказался от смертной казни
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни в стране, сообщается на официальном сайте казахстанского президента, передает УНН.
Речь идет о законе "О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни".
В сентябре постоянный представитель Казахстана при ООН подписал этот протокол.
Позже Конституционный совет страны дал разъяснения о соотношении норм факультативного протокола и Конституции Казахстана. Тогда сообщалось, что для ратификации протокола нет необходимости вносить изменения в основной закон страны.
Справка: с 2003 года в Казахстане действует мораторий на применение смертной казни. При этом в стране она была отменена в обычном судопроизводстве, но сохранена для особого судопроизводства (например, в праве военного времени).
По данным Совета Европы, в 2019-м второй год подряд казни происходили только в 20 странах мира. Это исторический минимум.
В ООН и Совете Европы призывают отменить смертную казнь во всех странах.