В Вирджинии отменили смертную казнь

Детали

Эти законопроекты стали кульминацией многолетней битвы демократов, которые утверждали, что смертная казнь применяется непропорционально к людям разных рас, психически больных и бедных. Республиканцы утверждали, что смертная казнь должна оставаться вариантом вынесения приговора за особо тяжкие преступления и обеспечивать справедливость для жертв и их семей.

“Сегодня нет места для смертной казни в этой стране, на Юге и в этой стране”, — сказал губернатор Ральф Нортэм незадолго до подписания закона.

Нортэм заявил, что смертная казнь была непропорционально применена к чернокожим людям и является продуктом несовершенной судебной системы, которая не всегда все делает правильно. С 1973 года более 170 человек по всей стране были освобождены из смертной казни после того, как были обнаружены доказательства их невиновности, сказал он.

Дополнительно

Вирджиния казнила почти 1400 человек за время своего существования в колонии. В современное время штат уступает только Техаса по количеству казней.

В камере смертников Вирджинии остаются только двое мужчин: Энтони Джунипер, который был приговорен к смертной казни в 2004 году за убийствами своей бывшей девушки, двух ее детей и ее брата; и Томас Портер, которого приговорили к смерти за убийство полицейского Норфолка в 2005 году. Их приговоры теперь будут преобразованы к пожизненному заключению без условно-досрочного освобождения.

В дополнение к 23 штатов, которые сейчас отменили смертную казнь, еще три имеют моратории, введенные их губернаторами.

Напомним

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни в стране.