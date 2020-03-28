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У Вінниці обмежили в'їзд до міста через карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні, 28 березня, з 20:00 обмежені в’їзди у Вінницю через карантинні заходи. Водіям в’їхати у місто можна буде з київського, немирівського та хмельницького напрямків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Вінницькій області.

Відповідно до протоколу №14 від 27 березня засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на в’їздах у обласний центр працюють карантинні пости, на яких несуть службу поліцейські, медики, представники ДСНС та Нацгвардії. Водіїв попереджають про карантинні заходи, робитимуть скринінг температури водіям та пасажирам та дезінфекцію транспортних засобів.

Такі заходи запровадженні з метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 на території міста та області.

Поліція звернулась до громадян з проханням з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з карантинними заходами, обмежити своє пересування та без нагальної потреби залишатись вдома.

Нагадаємо, станом на ранок 28 березня у Вінницькій області підтверджено 16 випадків коронавірусу. Загалом по Україні - 311.

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