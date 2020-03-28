У Вінниці обмежили в'їзд до міста через карантин

КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні, 28 березня, з 20:00 обмежені в’їзди у Вінницю через карантинні заходи. Водіям в’їхати у місто можна буде з київського, немирівського та хмельницького напрямків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Вінницькій області.