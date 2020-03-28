В Виннице ограничили въезд в город из-за карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87507 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100802 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102952 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102171 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110364 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99658 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104614 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106480 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131432 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130415 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Виннице ограничили въезд в город из-за карантина

В Виннице ограничили въезд в город из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 15060 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня, 28 марта, с 20:00 ограничены въезды в Винницу из-за карантинны мероприятий. Водителям въехать в город можно будет с киевского, немировского и хмельницкого направлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Винницкой области.

В соответствии с протоколом №14 от 27 марта заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ДСНС и Нацгвардии. Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, делают скрининг температуры водителям и пассажирам и дезинфекцию транспортных средств.

Такие меры введении с целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории города и области.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома.

Напомним, по состоянию на утро 28 марта в Винницкой области подтверждено 16 случаев коронавируса. В целом по Украине - 311.

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