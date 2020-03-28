В Виннице ограничили въезд в город из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня, 28 марта, с 20:00 ограничены въезды в Винницу из-за карантинны мероприятий. Водителям въехать в город можно будет с киевского, немировского и хмельницкого направлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Винницкой области.
В соответствии с протоколом №14 от 27 марта заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ДСНС и Нацгвардии. Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, делают скрининг температуры водителям и пассажирам и дезинфекцию транспортных средств.
Такие меры введении с целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории города и области.
Полиция обратилась к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома.
Напомним, по состоянию на утро 28 марта в Винницкой области подтверждено 16 случаев коронавируса. В целом по Украине - 311.